Ronaldinho rahat durmuyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı efsane Ronaldinho, mart ayında sahte pasaportla Paraguay’a girmeye çalıştığı için cezaevine gönderildi. Yaşanan olayların sonrasında 1.2 milyon Euro kefalet ödeyen 40 yaşındaki futbol adamının cezası, ev hapsine çevrildi. Cezasının bitmesine haftalar kala rahat durmayan Ronaldinho, skandal bir olayın altına imza attı. Brezilyalı’nın sabaha kadar parti yaparak ev hapsi kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Paraguay’da yayın yapan HOY gazetesinde yer alan habere göre, efsane futbolcunun kaldığı otele gece geç saatlerde, belirli aralıklarla birçok kadının geldiği bildirildi.

'Gelenlerin hepsi mankendi'

Ronaldinho’nun kral dairesini gözlemleyen bir görgü tanığı ise, “Kadınlar lüks bir araç tarafından alındı ve yine lüks bir araç tarafından götürüldü. Sanırım hepsi mankendi. Çünkü hepsinin dış görünüşü kusursuzdu” dedi.