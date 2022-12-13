Ronaldinho ile Fatih Terim bir araya geldi!

Dünya futbolunda bir dönemin kahramanı olan, birçok futbolseverin gözünde sahip olduğu özel meziyetler nedeniyle dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olan Ronaldinho, teknik direktör Fatih Terim'le buluştu.

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2022 Dünya Kupası'nın organize edildiği Katar'da buluşan ikili bir restoranda bir araya geldi. Burada sıkı bir muhabbete dalan Ronaldinho ile Terim bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Terim de bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Tecrübeli hoca, "Dünya Kupası'nda eski dostlar, tanıdık simalar görmek ve sohbet etmek her zamanki gibi çok keyifli..." notunu düştü.

İşte o paylaşım: