Ronaldinho hapisteki ilk telefon hakkında bakın kimi aradı?

Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullandığı için tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, dünyayı vuran corona virüsü salgını sebebiyle ziyaretçi yasağı çıkmasından dolayı kimseyle görüşemiyordu.

El Mundo'nun haberine göre eski süperstara telefonla konuşabilme ayrılacağı tanındı. Ronaldinho da bu hakkını Barcelona'dan takım arkadaşı olan Carles Puyol'u arayarak değerlendirdi. Katalan ekibinin eski kaptanının, Brezilyalı eski yıldıza moral verdiği belirtildi.

Bu arada efsane ismin, dünyanın dört bir yanından mektup aldığı ve bunlara tek tek yanıt yazdığı bildirildi.

Öte yandan Ronaldinho, geçtiğimiz günlerde hapiste bir futbol turnuvasına katılmış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Efsane ismin hapisteki günleri, medya tarafından yakından takip ediliyor. (Sabah)