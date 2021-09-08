Barcelona'dan Beşiktaş 'a transfer olan Bosna Hersekli milli oyuncu Miralem Pjanic, geçtiğimiz günlerde eski teknik direktörü Ronaldo Koeman hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Ronald Koeman'da Mundo Deportivo'ya Pjanic hakkında cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

'Ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük'

Koeman,"Anladığım kadarıyla Pjanic, hayal kırıklığı yaşıyor. Fakat bizim oyun şeklimizde, toplu-topsuz oyunumuzda diğer oyuncularla girdiği rekabeti kaybetti. Başka bir şey yok. Onun için en iyisini diliyorum. Karmaşık ama denedik ve ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük"