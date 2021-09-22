Ronald Koeman: Tiki-taka mı oynayalım?

İspanya'da Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman, son anlarda buldukları golle Nou Camp'ta 1-1 berabere kaldıkları Granada maçı sonrası isyan etti. Koeman, takımın artık geçmişteki bir oyuncu kadrosuna sahip olmadığını belirterek, "Takım kadrosunu gördünüz mü? Ne yapabilirdik? Tikitaka mı oynayalım? Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. Bu takım, 8 yıl önceki Barcelona değil. 2021'deki Barcelona tarzıyla oynadık. İşin hücum kısmında yeteri kadar hızlı değiliz" ifadelerini kullandı.

Yerine adaylar belli

Eleştiri oklarının çevrildiği Hollandalı teknik adamın, Katalan ekibindeki geleceğini ne olacağı merakla bekleniyor. Eğer Koeman'la yollar ayrılırsa, yerine geçmesi muhtemel adaylar arasında başta Xavi Hernandez olmak üzere Andrea Pirlo, Antonio Conte, Marcelo Bielsa, Joachim Löw ve Erik Ten Hag'ın adının geçtiği öne sürülüyor.