Ronald Koeman 9 futbolcunun biletini kesti

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, gelecek sezon kadro yapılanması için şimdiden kolları sıvadı. Bu doğrultuda Hollandalı çalıştırıcının 9 futbolcunun gönderilmesi yönünde yönetime rapor hazırladığı öğrenildi.

Büyük umutlarla kadroya dahil edilen Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Ousmane Dembele, Miralem Pjanic ile yolların ayrılması düşülürken, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Junior Firpo, Carles Alena ve Matheus Fernandes de gönderilecekler listesinde bulunuyor. Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi'nin ise takimdaki geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Liderin 1 puan gerisinde

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamayıp son 16 turunda elenen Barcelona, ligde yaptığı atakla şampiyonluk yarışına dahil oldu. Katalan ekibi, 29 hafta sonunda La Liga'da lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 65 puanla 2. sırada yer alıyor.