Romelu Lukaku'nun yerine Michy Batshuayi... Belarus-Belçika maç sonucu: 0-1
2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 6. maçında Belarus'a konuk olan Belçika, Dennis Praet'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kart cezalısı Romelu Lukaku'nun yerine karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın yıldız forveti Michy Batshuayi, 84 dakika sahada kaldı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nde liderlik koltuğunda oturan Belçika, Belarus'a konuk oldu. Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin yönettiği 90 dakika konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Belçika'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Dennis Praet kaydetti. Romelu Lukaku'nun cezalı olduğu maçta ilk 11'de sahaya çıkan Beşiktaşlı Michy Batshuayi 84 dakika sahada kaldı. Yıldız forvetin 31. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Roberto Martinez yönetimindeki lider Belçika, bu sonucun ardından 16 puana yükseldi. Belarus ise 3 puanla 4. sırada kaldı.
E Grubu'nda oynanan diğer maçta Galler ile Estonya 0-0 berabere kaldı.