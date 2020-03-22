Romelu Lukaku: Fanusun içinde yaşıyor gibiyim

Corona virüsü salgınının en ağır hissedildiği ülkelerden İtalya'da, salgının en büyük darbeyi vurduğu Milano'da yaşayan Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, evde geçirdiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bleacher Report'a konuşan Lukaku, salgın sonrası şehrin durumundan bahsederken, "Milano şu an çok sessiz. Etrafta kimseler yok. Geldiğim zaman çok farklıydı. O zamanlarda sokakta bir sürü insan vardı, restoranlar doluydu. Şimdi bunların hiçbiri yok. Ben de kendimi karantinaya almış durumdayım çünkü Juventus'a karşı oynamıştık. Artık balkona baktığımda tamamen farklı bir manzara görüyorum" ifadelerini kullandı.

'Fanusun içinde yaşıyor gibiyim'

Durumun kendisine olan etkisini değerlendiren Belçikalı yıldız, "Her gün ateşimizi ölçüyoruz. Henüz takımda kimse corona virüse ilişkin belirtiler göstermedi. Korktuğumu söyleyemem ama bir fanusun içinde yaşıyor gibiyim. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ve aynı zamanda Avrupa'nın en çok etkilenen ülkesinde olduğunuzu biliyorsunuz. Bazı şehirlerde sadece ambulans sirenleri duyulabiliyor" dedi.

'LeBron'da görünce istettim'

Evde nasıl çalıştığını da anlatan Lukaku, "Uyandıktan sonra kondisyon bisikleti ile çalışıyorum. Sonra hiberbarik bir odam var orada bir seans yaptım. LeBron James'te olduğunu görmüştüm ve mümkün olan en kısa zamanda istemiştim. Doğru şekilde beslenmeli ve çok su içmelisiniz. Böylece antrenmanlara döndüğümde en iyi formda olmalıyım" dedi.

Futbolun ve liglerin durumuna da değinen Belçikalı golcü, "En önemli şey sağlık. Sağlığı garanti edemeyen koşullarda nasıl oynayabiliriz? Hala salgın riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

'Ailem Brüksel'de'

Çevresiyle olan ilişkisine de değinen Lukaku, "Ailemde benim dışımda herkes şu an Brüksel'de. Salgın yayılmaya başladığında annemi, oraya yolladım. Belçika'daki tüm tanıdıklarımı arayıp ona bir uçak ayarladık. Takım arkadaşlarımdan da karşı binada yaşayanlarla konuştum. Endişeliler. Yeniden bir arada olmayı özledik. Mükemmel bir kimyamız vardı. Her zaman yine de birbirimizle iletişim halindeyiz. WhatsApp'ta bir grubumuz var" ifadelerini kullandı.