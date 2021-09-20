İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Hellas Verona, sahasında ağırladığı Roma'yı 3-2 mağlup etti. Sezona 3'te 0 ile başlayan Verona'da hafta arasında göreve gelen Galatasaray ve Karabükspor'un eski teknik direktörü Igor Tudor, ilk maçında galibiyetle tanışırken resmi maçlarda 6'da 6 yapmış Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya da sezonun ilk yenilgisini tattırdı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Igor Tudor, "Mutluyum. Bir süredir kazanamadığımız dönemde güzel bir galibiyet aldık. Olağanüstü bir maçtı. Bu galibiyet, önceki günlerde alınan mağlubiyetlerin ardından bize güven veriyor. Bugün gerçekten kolay değildi ki bu nedenle oyuncularımı kutluyorum. Geriye düştüklerinde bile kazanmaya olan inançlarını korudular" dedi.

Takımla geçirdiği kısa süredeki değişime ilişkin düşünceleri sorulan Tudor, "Her şey üzerinde çalışmaya çalıştım ama birkaç günde bunu yapmak kolay değil. Son iki ayda bu takımın çok iyi bir teknik direktörü vardı. Onun bir anlayışı vardı ve kafa karışıklığı yaratmamak adına çok müdahalede bulunmak istemedim. Di Francesco öncesinde de çok iyi arkadaşım olan Juric vardı. Çok iyi bir iş çıkarmıştı. Bu takımın iki yıldır olan zihniyetini ortaya çıkarmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Daha yapılacak çok iş olduğunu ifade eden Hırvat teknik adam, "Fiziksel mücadeleleri kazanmak, baskıyı artırmak istedim ve oyuncularım bunu destekledi. Ne yazık ki hafta arasında da maçlar var ama birkaç günümüz olsa da birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Umarım bu zafer kenetlenmemizi sağlamıştı. Roma, şampiyonluğu kazanabilecek 4-5 takımın arasında yer alıyor" dedi.

Jose Mourinho: Reaksiyon göstereceklerini varsaymıştık

Karşılaşma sonrası Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da açıklamalarda bulunurken, "Hellas'ın reaksiyonu açıktı. Kötü oynamıyorlardı ama evlerinde kaybediyorlardı ki reaksiyon göstereceklerini de varsaymıştık. Oyun içindeki zor anları yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncularıma her zaman söylediğim gibi kağıt üzerinde favori olduğunuz maçlarda bile 90 dakika oyunu kontrol etmeniz imkansız" dedi.