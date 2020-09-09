Roma’yı da yakacak

Giresunspor'a imza atarak Türk futboluna giriş yaptı. 2016'da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Burada bekleneni veremeyen Kosovalı, sadece 1.5 yıl sonra 1. Lig ekibi Rizespor’un yolunu tuttu. Verdiği bu karar, kariyerindeki dönüm noktası oldu. Karadeniz ekibinde müthiş bir çıkış yaptı, 2018-19 sezonundaki performansıyla takımının ligden düşmesini engelledi. Geçen yaz Galatasaray ve Fenerbahçe onun için kapıştı, kazanan Sarı-Lacivertliler oldu. Muriç başarılı formunu hem Fenerbahçe’de hem de Kosova Milli Takımı’nda sürdürdü, Avrupa’nın devlerini peşine taktı.

2.5 senede müthiş çıkış

25 yaşındaki golcü bugün, 1. Lig’e transferinden sadece 2.5 sene sonra dünyanın en büyük liglerinden Serie A’ya, şampiyonluk kovalayan Lazio’ya gidiyor. Kosovalı oyuncu, kariyerindeki düşüşlere rağmen pes etmedi, çok çalıştı ve bir anda zirveye çıktı. Muriç artık Lazio formasıyla atacağı gollerle Roma’yı yakıp, Serie A savunmacılarının kabusu olmaya kararlı!





Yusuf Dursun