FCSB'nin başkanı Gigi Becali, Romanya'da Bükreş'in Pipera bölgesinde bir kilise inşaatını başlattı. Becali'nin yaptırdığı kiliseye, takımının Galatasaray ile oynadığı maçların vesile olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin ProSport'a konuşan Becali, "Galatasaray maçından önce kafamda kurduğum bir projeydi. Galatasaray'ı elersek bir kilise yaptıracağım diye tanrıya söz vermiştim. Üzerinden yerin bulunması, izinlerin alınması adına bir süre geçti. Sonunda Pipera'da yapmaya karar verdim. İşçilerimiz, orada ihtiyaçları olan her şeye sahipleri. Orada uyuyorlar, orada yemek yiyorlar çünkü çok yoğun çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: prosport.ro)

Becali'nin bahsettiği o eşleşme...

Becali'nin kiliseyi adadığı eşleşme 2008-09 sezonunda gerçekleşmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Steaua Bükreş ile Galatasaray karşı karşıya gelmişlerdi.

Eşleşmenin ilk maçında Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getirmişti. Deplasmandaki maçta ise Rumen ekibine 1-0 kaybeden temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'ne giderken Steaua ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştı.



