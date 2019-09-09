Romanya Malta galibiyetinden memnun

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde F Grubu’nda mücadele eden ve kendi sahasında aldığı İspanya yenilgisini Malta’yı 1-0 yenerek unutturan Romanya, uzun bir aradan sonra gruptan çıkarak taraftarlarına EURO 2020’yi hediye etmek istiyor.

Federasyon Başkanı Burleanu, Romanya-Malta milli maçı için Bükreş’te bulunan İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Yönetim Kurulu Üyesi Dış İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı ile yaptığı sohbette, Rumen milli takımının performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkileri değerlendirdi.

Burleanu, Keşaplı’ya yaptığı açıklamada, “İspanya yenilgisiyle moralleri bozulan oyuncularımızın moralleri yerine geldi. Bu galibiyet bizim için çok önemli ve aldığımız 3 puanla gruptan çıkma şansımız devam ediyor” dedi.

Burleanu, EURO 2020 için favori gördüğü bazı takımların olduğunu ancak bunların isimlerini belirtmek istemediğini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iyi ilişkiler içinde olduklarını anlatan Burleanu, “İki ülke federasyonu ile önemli projelere imza atmak için çalışmaya hazır ve temaslarımız yoğun şekilde sürüyor. Kısa sürede bunları resmileştirerek, hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Görüşmenin sonunda, Keşaplı, kısa süre önce UEFA da önemli bir görev üstlenen Razvan Burleanu’yu yeni görevinden ötürü kutlayarak, USSI adına kendisine bir plaket sundu.

Kaynak: TRT SPOR