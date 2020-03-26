Galatasaray forması giymiş Hagi, Popescu, Filipescu gibi önemli isimlerin menajerliğini yapan ve Steaue Bükreş takımının sahibi konumundaki ünlü menajer Gigi Becali, son dönemde siyasetçi kimliğiyle de öne çıkıyor.

Avrupa Parlamentosu Üyeliği de yapan Becali, corona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde de yaptığı yardım kampanyaları ile dikkat çekiyor.

Genel olarak Rumen basınında yaptığı hayır işleriyle öne çıkan Becali için cancan.ro adlı internet sitesinde Razvan Scarlat bir haber yayınladı.

Corona virüs nedeniyle Romanya'daki hastanelere bağışlarda bulunan ve bunun yanı yiyecek ihtiyacı olan birçok yaşlıyla ilgilenilmesini sağlayan Becali'nin sporun yanı sıra ülkenin kurtuluşu olabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı şansı yok!

Yapılan haberde Rumen halkının Cumhurbaşkanlığı adına aday gösterdiği Becali'nin ise böyle bir şansı olmadığı aktarılıyor. Çünkü anayasaya göre cumhurbaşkanı olabilmek için hapis cezasına çarptırılmamış olmak şart. Becali ise 20 Mayıs 2013'te 3 yıllık hapis cezasına çarptırılmış ve 2 yılın sonunda serbest bırakılmıştı.

En büyük yardımcısı eski Galatasaraylı

Romanya'da Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, ihtiyaçları adına Becali'den yardım isterken iş adamı da yardımcısı eski Galatasaraylı Ionut Lutu'yu devreye soktu.

Becali, "Bana uzun bir liste gönderdiler çünkü hastanede hiçbir şeyleri yoktu. Yardımımı istediler. Corona virüs nedeniyle sandalyelere, masalara, mobilyalara, kameralara, temizlik ürünlerine, televizyonlara ve daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını söylediler. Tabii ki onlara yardım ettim. Çocuklar gitti ve ilk aşamada istedikleri her şeyi aldılar. Bugün ise onlardan başka bir liste aldım ve yine çocuklar ihtiyaçları olan her şeyi almaya gittiler. Onlara nasıl yardım edemem ki" ifadelerini kullandı.

Lutu'ya 650 bin euroluk hediye!

Becali'nin 1998 yılında kısa süre Galatasaray forması giyen Lutu'ya 650 bin euro değerindeki Maybach marka otomobilini de hediye ettiği belirtiliyor.