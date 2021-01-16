İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Lille forması giyen milli yıldızımız Zeki Çelik'in transferi adına temaslarını sürdürüyor. Fransız basınında Lille'in devre arasında Zeki Çelik'i bırakmak istemediği aktarılsa da Roma'nın yeni bir teklif sunabileceği belirtiliyor.

İlk olarak Lille'e bir kiralama talebiyle gelen Roma'nın teklifi reddedilmişti. Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'ye göre Roma, transferden vazgeçmedi. Lille'in Zeki Çelik için 15 milyon Euro talep ettiğini aktaran Genuardi, görüşmelerin sürdüğünü ve Roma'nın yeni bir teklif ile gelebileceği aktarıldı.