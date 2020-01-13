Roma'nın yıldızı Nicolo Zaniolo sezonu kapattı
Roma-Juventus maçında sakatlanan ve gözyaşlarını tutamayan Nicolo Zaniolo'nun çapraz bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Sedye ile kenara gelen 20 yaşındaki yıldızın oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.
Serie A'nın 19. haftasında oynanan Roma-Juventus maçına yaşanan sakatlıklar geceye damga vurdu. Mücadelenin 19. dakikasında milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlanıp kenara gelirken, 12 dakika sonra bu sefer Roma cephesi yıkıldı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 31. dakikasında acılar içerisinde yerde kalan İtalyan yıldız, gözyaşlarını tutamadı. Sahadan sedye ile çıkan genç futbolcunun çapraz bağlarında yırtık olduğu tespit edildi.
Sezonu kapatan yıldız oyuncunun bugün ameliyat edileceği açıklandı.
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