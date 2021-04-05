İtalyan devi Roma'nın eski başkanı James Pallotta, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferi ile ilgili itirafta bulundu.

İspanyol basınında yer alan haberde Pallotta, Cengiz'in transferi hakkında kulübün eski sportif direktörü Monchi'yi suçladı ve "Cengiz Ünder ve Kolarov iyi transferlerdi ancak bize çok maliyetli oldular. Monchi'ye güvenmek zorundaydım. O yüzden transferleri ona baktım ve bu bir hataydı" ifadelerini kullandı.

Roma'da 8 yıl başkanlık yaptı

ABD'li iş adamı James Pallotta, 2012-2020 yılları arasında 8 yıl boyunca Roma'nın başkanlığını yürütmüştü. Şimdilerde İspanyol kulübü Sevilla'nın sportif direktörlüğünü sürdüren Monchi ise 2017-2019 yılları arasında Roma'da görev aldı.





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