Yeni sezon öncesi kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun bir süredir Radamel Falcao transferine kilitlenmişti. Dünyaca ünlü futbolcudan gelecek nihai haber merakla beklenirken Cim Bom'un gündeminde yer alan bir başka santrfor Roman Yaremchuk ise Sarı Kırmızılılar ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Gent forması giyen 23 yaşındaki Ukraynalı forvet, Belçika'da yayım yapan Sport/Voetbalmagazine dergisine verdiği röportajda Galatasaray'a gelip gelmeyeceğine yönelik bir soruya "Eğer kariyerimde yeni bir adım atacaksam bir sonraki durağım, kesinlikle kupalar kazanabileceğim büyük bir takım olmalı. Ancak kulübümle iki yıl önce dört yıllık kontrat imzaladım. Dolayısıyla takımda kalıp kalmayacağıma Gent yönetimi karar verir." şeklinde yanıt verdi.

Bu sezon takımıyla çıktığı 5 maçta 5 kez fileleri sarsan Yaremchuk'un Gent ile olan mukavelesi 2021 yazında sona eriyor. Yıldız isim, birkaç ay evvelki bir demecinde Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kendisini istediğini söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler