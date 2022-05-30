Romain Saiss ismi bir süredir Beşiktaş 'la anılıyor. Son 6 sezondur İngiliz ekibinde forma giyen Romain Saiss skorer özelliğiyle dikkat çekiyor. Peki, Romain Saiss kimdir, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Romain Saiss hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Romain Saiss kimdir?

Fas asıllı Romain Saiss 26 Mart 1990 Bourg-de-Péage Fransa doğumlu. 1.88 boyundaki stoper aynı zamanda önlibero olarak görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Saiss Fas milli takımında görev yapıyor.

Futbola Fransa'da As Valence kulübünde başlayan tecrübeli stoper sırasıyla Clermont, Le Havre, Angers formaları giydi.

Romain Saiss 2016 yılında 4 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Wolverhampton'a transfer oldu.

Geride kalan sezonda Wolverhampton formasıyla 32 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol atmayı başardı. Kariyeri boyunca 357 maça çıkan Faslı oyuncu 22 gol attı.

Romain Saiss ayrıca Fas Milli Takımı ile 44 maçta çıktı ve bir gol attı.