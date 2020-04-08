Avrupa'da Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da rakamlar giderek büyüyor. İtalya'da bugüne kadar 135 bin 942 Corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 17 bin 127 olarak açıklanırken 24 bin 392 kişi de iyileşti. Bir yandan virüsle mücadele sağlık kuruluşları tarafından yapılırken bir yandan da ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılıyor. Şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.

İlgili Haberler beIN SPORTS çekiliyor mu?

Spor kulüpleri de etkilendi

Ülkede bütün spor karşılaşmaları durmuş halde. Ne zaman başlayacakları ise bilinmiyor. İtalya Serie A da salgından nasibini almış durumda. Öyle ki bazı kulüpler gelir yaratmak için yıldız futbolcularını satış listesine koymaya hazırlanıyor.

Calciomercato'nun haberine göre, koronavirüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı. Calciomercato adlı internet sitesi haberi, 'Corona virüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder' olarak servis etti.



