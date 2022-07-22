Roma’dan transferde Georginio Wijnaldum hamlesi

PSG'nin kendilerine önerdiği Georginio Wijnaldum için Roma oyuncu için teklif yapmaya karar verdi.

Paulo Dybala transferiyle dikkatleri üzerine çeken Roma transferde durmuyor. PSG’nin kadroda düşünmediği Hollandalı oyuncuyu birkaç hafta önce İtalyan kulüplerine önermiş ancak oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

Roma kiralamak istediği orta saha oyuncusu için, PSG’ye oyuncunun 8 milyon Euro’luk maaşının 3.5 milyon Euro'luk kısmını karşılayabileceğini iletti. Teklifi değerlendirmeye alan PSG yetkililerinin kısa zamanda kararını vermesi bekleniyor.







