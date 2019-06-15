Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için düğmeye bastı. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Beşiktaş Yönetimi’nin son olarak gündemine İtalya Serie A ekibi Roma’nın Brezilyalı oyuncusu Gerson’u aldığı ortaya çıktı. Geçen sezon bir diğer Çizme ekibi Fiorentina’da kiralık olarak görev yapan genç oyuncu için İtalyan basınında çıkan haberlere göre Kartal, başarılı futbolcuyu kiralamak için girişimlerde bulunuyor.

112 milyonluk Brezilyalı

Roma’nın da 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu bir sezon daha kiralık olarak bir takıma göndermeye sıcak baktığı bildirildi. Yönetimin, genç yıldızı ikna etmesi halinde transferin kesinleşmesi bekleniyor. Fiorentina formasıyla geçen sezon 40 maça çıkan Gerson, 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Sambacı, Roma’ya, 2016 yılında Brezilya ekibi Fluminense’den 17 milyon Euro (112 milyon TL) karşılığında transfer olmuştu.