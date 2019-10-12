İtalyan medyasından Corriere della Sera'nın haberine göre, Aleksandar Kolarov'a hem yeni sözleşme hem de kulüp içinde bir görev teklif edilecek.

34 yaşındaki sol bek ilerlemiş yaşına rağmen İtalya ligi gibi zorlu bir futbol ortamında oynamaya devam ediyor ve kulübüyle bu sezon çıktığı 7 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kolarov için Roma Fenerbahçe'den 8 milyon euro gibi uçuk bir rakam istemiş, diğer yapılan tekliflerin tümünü reddetmişti. Kasım ayında 35 yaşına basacak olan tecrübeli futbolcu teknik direktör Paulo Fonseca'nın en güvendiği oyuncuların başında geliyor.

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