Roma’da transfer çalışmaları başladı

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da transfer çalışmaları erken başladı. Çizme ekibinin hedefinde Sampdoria’nın yeni yeteneği Dawid Kownacki ve Chelsea’den, Valencia’ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde hayal kırıklığı yaratan Michy Batshuayi var.

20 Aralık 2018, Perşembe 06:14
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Roma’da transfer çalışmaları başladı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.

Genellikle genç oyunculara yönelen Başkent temsilcisi, Sampdoria’nın yeni yeteneği Dawid Kownacki ve Chelsea’den, Valencia’ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde hayal kırıklığı yaratan Michy Batshuayi’yi listesine ekledi.

Çizme ekibinin, iki futbolcu için de Ocak ayında tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

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