Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren Renato Sanches, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Corriere dello Sport, Portekizli oyuncu ile Jose Mourinho'nun başa geçeceği Roma'nın ilgilendiğini belirtti.

Jose Mourinho, Roma'da transfer çalışmalarına başlarken ilk hedef olarak Lille'den Renato Sanches'i belirledi. Düşüşteki kariyeri Lille'deki performansı ile yeniden yükselişe geçen Sanches'in takımdan ayrılabileceği aktarılmakta.

Renato Sanches'in menajerliğini Mourinho'nun Roma'ya gidişinde önemli rolü olan Jorge Mendes'in yapıyor olması da transfer adına bir avantaj olarak gösterilmekte.