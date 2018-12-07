Roma'nın "sihirbaz" lakaplı başarılı sportif direktörü Monchi ile ilgili olarak İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i de transfer eden isim olarak bilinen 50 yaşındaki İspanyol futbol adamının Roma'dan ayrılabileceği öne sürüldü.

İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin haberine göre Monchi, sezon sonunda eski kulübü Sevilla'ya geri dönebilir.

Sevilla'da 2000'den 2017'ye kadar çalışan Monchi, ucuza alıp milyon eurolara sattığı oyuncular sayesinde Endülüs ekibine servet kazandırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler