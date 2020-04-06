Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, kiralık olarak takıma katılan Chris Smalling'in kalmasını istiyor.

A Bola'ya konuşan ve Smalling'in takım için çok önemli olduğunu belirten Fonseca, "Açıkçası beni şaşırttı. Çok çabuk adapte oldu. O olağanüstü biri, çok zeki. Savunmada çok takdir ettiğim özelliklere sahip. Hızlı, bire birlerde neredeyse rakipsiz. Oyunu okumak ve hamle sezgisi anlamında büyük bir yeteneği var. Bu takım için çok önemliydi. Mümkünse, onun kalmasını isterim. O harika bir insan ve çok iyi bir profesyonel. Onu burada bizimle görmek büyük keyif" ifadelerini kulllandı.

Bu sezon Roma formasıyla 28 maça çıkan Smalling de İtalya'da oynamaktan büyük keyif aldığını belirtmesine rağmen United, onu yüksek bir bonservis ile elinden çıkaracağını belirtiyor.

Manchester United'ın yaz aylarında Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak adına Smalling'i takasta Napoli'ye önermesi bekleniyor.



