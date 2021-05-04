İtalyan devi Roma, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada 48 yaşındaki çalıştırıcının gelecek sezon takımın başında olmayacağı duyuruldu. Genç teknik adama yaptıklarından dolayı teşekkür eden Roma Başkanı Dan Friedkin, "AS Roma'daki herkes adına, bu iki yıl boyunca gösterdiği sıkı çalışma ve liderlik için Paulo Fonseca'ya teşekkür ederiz. Paulo, ekibe Covid salgını ve mülkiyet değişikliği de dahil olmak üzere çeşitli zorluklar boyunca liderlik etti ve bunu cömertlik, adalet ve harika bir karakterle yaptı. Kendisine gelecekteki girişimlerinde en iyisini diliyor ve nereye giderse gitsin başarılı olacağına eminiz" ifadelerini kullandı.

96 maçta 50 galibiyet

Roma'da 2019 yılından beri görev yapan Fonseca, Başkent ekibiyle çıktığı toplam 96 maçta 50 galibiyet, 19 beraberlik ve 27 mağlubiyet elde ederken maç başına 1,96 puan ortalaması yakaladı.