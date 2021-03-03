İtalya Serie A ekiplerinden Roma, sorunlar yaşadığı yıldız golcüsü Edin Dzeko ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Corriere dello Sport'a göre Roma, Dzeko'nun alternatifi olarak Fiorentina'dan Dusan Vlahovic'i belirlemiş durumda.

21 yaşındaki Sırp golcü, bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 23 Serie A maçında 9 gol attı.

Fiorentina, 2023'te bitecek sözleşmesini uzatmak adına Vlahovic ile görüşmeler yaparken henüz bir anlaşma sağlanamadı. Oyuncunun bonservis bedelinin 25 milyon Euro düzeyinde olacağı ifade edilmekte.