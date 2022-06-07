UEFA Konferans Ligi'nin ilk kupasını kaldırarak tarihe geçen Roma yeni sezona daha iddialı ve güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. İlk olarak ön libero için Manchester United'dan ayrılan Nemanja Matic'le imza aşamasına gelen Çizme ekibinin sağ bek için de listesinde tanıdık bir isim olduğu öğrenildi: Zeki Çelik...









İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcumuzu renklerine bağlamak için Lille'le temaslara başladı. Fransız ekibiyle iki sezon önce tarihi bir şampiyonluk yaşayan Zeki'nin de yeni maceralara hazır olduğu belirtilirken, sözleşmesinin son senesine girecek olması da Lille'in transfere sıcak bakmasını sağlıyor.

25 yaşındaki sağ bek geride bıraktığımız sezonda Lille'de 40 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistle oynadı.



