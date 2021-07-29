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Roma, Trabzonspor'un gündemindeki Sörloth'u istiyor

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Leipzig'te forma giyen ve Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmayı planladığı Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgileniyor.

29 Temmuz 2021, Perşembe 22:34 Son Güncelleme:
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Roma, Trabzonspor'un gündemindeki Sörloth'u istiyor

Trabzonspor 'un yeniden kadrosuna katmayı planladığı Norveçli golcü Alexander Sörloth'u Avrupa devi talip oldu.

Alman basınından Fussball Transfer 'in İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sports'a dayandırdığı habere göre İtalya devi 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Haberde başkent ekibinin Leipzig'in yıldız forveti için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.


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Trabzonspor'da yıldızlaşmıştı

Sörloth, bordo mavililerde 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında attığı 24 golle dikkatleri üzerine geçmişti ve ardından Alman ekibi Leipzig'in yolunu tutmuştu. Forvet hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Norveçli golcüyü uzun zamandır bir kez daha renklerine bağlamak istiyordu.

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