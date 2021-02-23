Roma stadına dair pek çok sporseverin kafasında çeşitli soru işaretleri oluşmaktadır. Bunlardan bazıları ise Roma stadının adı nedir? Kapasitesi ne kadar? Roma futbol maçlarını hangi stadyumda oynuyor şeklinde sorulmakta ve oldukça önemli bir araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu makalede burada belirtilen sorular yanıtlarıyla derlenmiş durumdadır.

Roma Stadı'nın adı nedir?

Roma Stadı'nın pek çok kişinin merakını uyandıran adı Roma Olimpiyat Stadı şeklindedir. Bu stat, İtalya'nın önemli şehirlerinden biri olan Roma kentinin Foro Italico bölgesinde yer almaktadır. Stadın yapımı 1936 yılına uzanmaktadır.

Roma Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Roma Olimpiyat Stadı'nın sahip olduğu kapasite 70.634 kişiliktir. Bu sayede çok sayıda futbolseverin düzenlenen maçları büyük bir keyif alarak izlemesi mümkün hale gelmektedir. Roma Olimpiyat Stadı, UEFA'nın 5 yıldızlı olan stadyumlarından birisi olma özelliği taşımaktadır.

Stat, daha önce 1960 yılı Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmış olup ardından da 1987 yılında düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na, onun sonrasında da 1990 tarihinde düzenlenmiş olan FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştır. 2009 senesinde ise Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış olan bir stat olma özelliği taşımaktadır.

İtalya'nın son derece köklü bir tarihe sahip olan kulüpleri arasında yer alan SS Lazio ve AS Roma takımları, maçlarını Roma Olimpiyat Stadında yapmaktadır. Bu bakımdan Roma futbol maçlarını hangi stadyumda yapar şeklinde sorulmuş olan sorunun yanıtı Roma Olimpiyat Stadyumu'dur.