Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren ve lig şampiyonluğu için güçlü bir kadro kurmayı planlayan İtalyan devi Roma, kalesine takviye yaptı.

Başkent ekibi, İngiltere Premier Ligi'nde Wolverhampton forması giyen Portekizli kaleci Rui Patricio'yu renklerine başladı. 33 yaşındaki file bekçisiyle 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı.

37 maçın 10'unda gol yemedi

2018 yılından beri İngiliz kulübünde forma giyen Portekizli kaleci, geçtiğimiz sezon yer aldığı 37 Premier Lig maçında kalesinde 51 gol görürken, 10 maçta rakip oyunculara gol izni vermedi.