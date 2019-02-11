Roma - Porto maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma, sahasında Porto'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Roma'ya galibiyeti getiren golleri kaydeden 19 yaşındaki yıldız Zaniolo oldu.

11 Şubat 2019, Pazartesi 23:30 Son Güncelleme:
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Roma - Porto maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma, Galatasaray'ın grubundan lider çıkan Porto ile karşı karşıya geldi. Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Porto'yu 70 ve 76'ncı dakikalarda Nicolo Zaniolo'nun attığı gollerle 2-1 yendi. Porto'nun golünü ise 79'uncu dakikada Adrian Lopez kaydetti.

İki takım arasında Portekiz'deki rövanş mücadelesi 6 Mart Çarşamba günü oynanacak.

"Şampiyonlar Ligi'nin en fazla maça çıkan ismi" konumundaki Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, organizasyondaki 174'üncü karşılaşmasında görev yaptı. Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bu maçlarda kullanıldı.

Karşılaşma öncesinde ise uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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