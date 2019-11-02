Roma-Napoli maç sonucu: 2-1

İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Napoli'yi ağırladı. Çizme'de günün maçında galip gelen taraf ev sahibi ekip Roma oldu.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Kolarov'un penaltı kaçırmasına rağmen Roma sahadan galip ayrılmayı bildi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Zaniolo ve penaltıdan 55. dakikada Veretout kaydetti.

Napoli'nin tek golü ise 72. dakikada golcü futbolcu Milik'ten geldi.

Mücadeleye 11'de başlayan Mert Çetin, uzatma dakikalarında gördüğü 2 sarı kartla kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Bir başka lejyonerimiz Cengiz Ünder ise sakatlıktan sonra ilk forma şansı buldu ve 81. dakikada oyuna dahil olan isim oldu.

Sezon başında rekor bir ücretle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan genç futbolcu Eljif Elmas, teknik direktörü Ancelotti tarafından bu maçta tercih edilmedi ve süre alamadı.

Alınan bu sonuçla Roma puanını 22'ye yükseltti. Napoli ise 18 puanda kaldı.