Roma Mourinho ile anlaştı

Tottenham'dan ayrılan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu.

İtalyan devi Roma, sosyal medya'dan yaptığı açıklamada 58 yaşındaki teknik adamla anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jose Mourinho'nun 2021-22 sezonundan itibaren takımın başında olacağını duyurmaktan mutluluk duyarız" ifadelerine yer verildi.

Mourinho'dan Roma taraftarına övgü

Roma'ya transferiyle ilgili konuşan Mourinho, "Bu kulübün hırsının ne kadar yüksek olduğunu anladım ve Roma taraftarının inanılmaz tutkusu beni bu işi kabul etmeye ikna etti" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibi gün içerisinde teknik direktörü Fonseca ile gelecek sezon yola devam etmeme kararı almıştı.





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Cengiz Ünder geri dönüyor

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in de sezon sonunda Roma'ya geri döneceği öğrenildi.







