Roma - Lazio maç sonucu: 3-1

Roma-Lazio derbisinde kazanan taraf, ev sahibi Roma oldu. Hafta içinde oynanan Frosinone maçında 1 gol 1 asistle oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in süre alamadığı mücadelede Roma, Lazio'yu 3-1 mağlup etti.

36'ncı dakikada Javier Pastore'nin sakatlanarak kenara gelmesi üzerine oyuna giren Lorenzo Pellegrini, 45'inci dakikada savunma ve kalecinin hatasını çok iyi değerlendirerek Sarı Kırmızlılar'ı 1-0 öne geçirdi.

Kronometreler 67'nci dakikayı gösterirken bu defa da Roma savunmasından çok büyük bir hata geldi. Federico Fazio'nun ayağından açtığı topu kapan Ciro Immobile, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndererek skoru eşitledi.

71'de ise Aleksandar Kolarov'dan müthiş bir frikik golü geldi. Ceza sahası yayının içinden kazanılan serbest vuruşta kaleci Thomas Strakosha'yı avlamayı başaran Sırp futbolcu takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.

Gol perdesini kapatan isimse 86'da Fazio oldu. Takımının yediği golde büyük bir hata yapan Arjantinli stoper, Pellegrini'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla karşılaşmanın sonucunu belirledi: 3-1

Roma, bu sonuçla puanını 11 yaparken Lazio ise 12 puanda kaldı.