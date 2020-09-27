Roma - Juventus maç sonucu: 2-2

Avrupa'da haftanın en önemli kapışmalarından birinde Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Şampiyonluğun en önemli favorilerinden Juventus, Ronaldo'lu kadrosu ile Roma deplasmanında galibiyet aradı.

Roma'nın 31. dakikada Jordan Veretout'un penaltıdan bulduğu gole Juventus, 44. dakikada yine penaltıdan Cristiano Ronaldo ile cevap verdi. Gol perdesini açan isim Veretout, 45. dakikada yine sahneye çıktı ve ilk yarı Roma'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda skoru belirleyen gol Ronaldo'dan geldi. Portekizli süperstar, 69. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti, 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Juventus 4, Roma 1 puana yükseldi. Juventus forması giyen milli stoper Merih Demiral, maçı yedek kulübesinde tamamladı.