Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İngiliz Premier Lig ekibi Tottenham'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra İtalya ekibi Roma ile 2021-2022 sezonu için anlaşma sağladı.

İngiliz basınından The Sun, Mourinho'nun Roma'ya gelmesinin ardından önümüzdeki sezon tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi olan birçok yıldız futbolcunun İtalyan ekibine transfer olabileceğini iddia etti. 7 kişilik listede Raphael Varane ve Eden Hazard dikkan çeken futbolcular.









"Mourinho ile özel bir ilişkim vardı"

Mourinho'nun Real Madrid'deyken Lens'ten transfer ettiği Varane ile Portekizli futbolcu arasında özel bir bağ bulunuyor. Nitekim Fransız futbolcu, ülkesinin basınına Mourinho ile ilgili "Mourinho ile özel bir ilişkim vardı" ifadesini kullandı. Bu nedenle İngiliz basını 27 yaşındaki futbolcunun Roma'ya transfer olabileceğini yazdı. Jose Mourinho'nun Chelsea'den öğrencisi olan Eden Hazard'ın da Roma'ya transfer olabileceği konuşuluyor. Haberde Belçikalı yıldızın kariyerini canlandırmak için Roma'ya katılıp eski menajeri ile yeniden bir araya gelmesinin imkansız olmadığı vurgulandı.









Vidic de listede

Listede ayrıca, Tottenham'dan Joe Rodon, Erik Lamela ve Pierre-Emile Hojbjerg ile Manchester United'dan Eric Bailly ve Nemanja Matic gibi yıldız futbolcular da bulunuyor.