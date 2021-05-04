Serie A takımlarından Roma, teknik direktörlük için Portekizli Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Roma, Jose Mourinho’nun 2021-2022 sezonundan itibaren takımın yeni teknik direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyar." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, 58 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Roma Kulübü’nün ABD’li başkanı Dan Friedkin ve başkan yardımcısı Ryan Friedkin, "Jose Mourinho’ya Roma ailesine ’hoş geldin’ demekten heyecan ve memnuniyet duyuyoruz." ortak açıklamasını yaptı. Mourinho da Friedkin ailesine kendisini Roma gibi büyük bir kulübe seçtikleri için teşekkür ederken, "Kulüple yaptığımız görüşmeler neticesinde Roma’ya yönelik hedeflerini hemen anladım. Birlikte kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu beni bu işi kabul etmeye ikna etti. Önümüzdeki sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." değerlendirmesinde bulundu.

Roma kulübü öğlen saatlerinde de mevcut teknik direktörü Portekizli Paulo Fonseca ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

İtalyan basını, Roma’nın Mourinho ile anlaşmasını "sansasyonel" olarak duyurdu.

Roma ile anlaşan Mourinho, 11 yıl aradan sonra yeniden İtalya Serie A’ya döndü. Jose Mourinho, daha önce 2008-2010 yıllarında Serie A’da Inter’i çalıştırmış ve mavi-siyahlıların başında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti. (AA)





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