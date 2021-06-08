Roma, Granit Xhaka transferini bitiriyor

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Roma, yeni sezonda İtalya Serie A'da iddialı olmak isterken bu doğrultuda transfer çalışmaları da başlamış durumda. Roma'nın Arsenal forması giyen Granit Xhaka'nın transferinde son aşamaya geldiği belirtiliyor.

Daily Mail, transferin tamamlanması noktasında ufak pürüzlerin kaldığını ve iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğunu aktarıyor. Arsenal'in 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli talebinin 14 milyon Euro artı bonuslar ile çözüme kavuşturulması beklenirken 28 yaşındaki oyuncunun da Roma'nın 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği ifade edilmekte.