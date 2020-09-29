Roma, Galatasaraylı Marcao’dan vazgeçemiyor!

Roma’nın Marcao’ya olan yakın ilgisi sürüyor. Son olarak Brezilyalı futbolcu için 15 milyon Euro bonservis bedeli öneren Çizme ekibinin, Galatasaray’dan olumsuz yanıt alması üzerine teklifi güncellediği iddia edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Roma, finansal durumu nedeniyle teklifi yükseltemediğinden, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacak ve zorunlu satın almayı 18 milyon Euro’ya kadar yükseltecek. Sarı-Kırmızılılar ise henüz resmi teklif gelmemesine rağmen bu tür bir kiralamaya kesinlikle sıcak bakmıyor.







