Roma, Aleksandar Kolarov ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, sol bek Aleksandar Kolarov’un sözleşmesini 2021 Haziran’a kadar uzattı.

Roma Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesisezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Sırp oyuncunun kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

İtalyan ekibine 2017 yılında katılan Kolarov, 113 maça çıktı ve 17 gol attı.

Aleksandar Kolarov, "Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük. Yenilgiler oyunun bir parçası. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Eğer futbolcular ve taraftarlar bir olursak çok şey başarabiliriz. Çok fazla teknik adamla çalıştım ve o burada olduğu için bunu söylemiyorum. Fonseca gerçekten iyi işler yapan bir teknik direktör ve burada onunla bir şeyler kazanmayı umuyorum. Kariyerimi Roma'da sürdürmekten çok memnunum. Bu yeni sözleşme benim için başka bir başlangıç noktası. Gelişmeye devam edeceğimi biliyorum" dedi.

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