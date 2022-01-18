Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Roland Sallai ile ilgilendiği futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşulurken yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi. Sarı Lacivertlileri Instagram'dan takibe ve antrenman fotoğrafına yorum yapan Sallai, transfer iddialarını da güçlendirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, 24 yaşındaki oyuncunun kariyerini araştırmaya başladı. Roland Sallai kimdir, kaç yaşında? Roland Sallai nereli, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Roland Sallai kimdir, kaç yaşında? Roland Sallai nereli, mevkisi ne ve hangi takımlarda oynadı?

Roland Sallai, 22 Mayıs 1997 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan ve Diosgyöri VTK, Videoton ve Puskas Akademi formaları giyen Sallai, 19 yaşında İtalya'nın yolunu tuttu ve 300 bin Euro kiralama bedeliyle Palermo'nun yolunu tuttu.

Palermo'da Serie A'da 21, ligde ise 1 maça çıkan genç oyuncu, toplam 1081 dakika sahada kalırken 1 gol attı. Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Sallai, Ağustos 2017'de Kıbrıs ekibi APOEL'e 2 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

APOEL'de geçirdiği bir sezonda dikkatleri üzerine çeken ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Macar oyuncu, 42 maçta 10 gol, 6 asistle oynadı ve Bundesliga ekibi Freiburg'un dikkatini çekti.

Ağustos 2018'de transferi bitiren Freiburg, 4.5 milyon Euro bonservisle Sallai'yi kadrosuna kattı. Bundesliga'daki ilk sezonunda forma şansı bulmakta zorlanan ve 10 maça çıkabilen kanat oyuncususu, 2 gol attı. Avrupa ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 7 maça çıkan Macar isim, sezonu 17 maçla tamamladı.

2019/20'de 23 maçta 2 gol atıp, 1 asist yapan Sallai, beklenen çıkışı 2020/21'de yaptı ve 29 maçta 8 gol, 6 asistle skora katkı sağladı. Bu seozn 17 resmi maçta oynayan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol, 1 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Sallai, Macaristan Milli Takımı ile çıktığı 30 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.