Fransa Açık'ta tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile 18 numaralı seribaşı ABD'li Gauff kozlarını paylaştı. Swiatek, rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Polonyalı tenisçi daha 2020 yılında da şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

21 yaşındaki raket üst üste 35. galibiyetini elde etti.

Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, Fransa Açık'ta şampiyon olan vatandaşı Iga Swiatek'i ilk tebrik edenler arasında yer aldı.