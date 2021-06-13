Fransa Açık tenis turnuvası Roland Garros'un final maçında Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas karşılaştı. Yunan tenisçi Tsitsipas ilk iki seti 7-6, 6-2 ile kazandı ve 2-0 öne geçti. Novak Djokovic ise bu skora rağmen geri dönmeyi başardı. Bir önceki turda toprak kortların ustası Nadal'ı geçen Djokovic, finaldeki diğer setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 ile kazandı ve şampiyon olmayı başardı.

4 saati geçen finalin ardından Djokovic 19.kez Grand Slam turnuvası zaferine ulaştı. Mücadelenin ilk bölümünde kısa toplarla sayılar bulan Djokovic karşısında Tsitsipas, sert servisleriyle oyuna tutundu. Djokovic, 11. oyunda rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçmesine rağmen bu avantajını kullanamadı ve sonraki oyunda Sırp raketin servisini kıran Tsitsipas, skoru 6-6’ya getirdi. Çekişmeli geçen tie-break bölümünü 8-6 kazanan Tsitsipas, ilk seti 7-6 alarak 1-0 öne geçti

İkinci sete Djokovic’in servisini kırarak başlayan Tsitsipas, isabetli "forehand" vuruşlarıyla oyun boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmadı ve seti 6-2 alarak skorda 2-0 üstünlük sağladı. Uzun geçen rallilere sahne olan üçüncü setin dördüncü oyununda Tsitsipas’ın servisini kırarak 3-1 öne geçen Djokovic, kalan bölümde yaptığı iyi savunmanın karşılığını aldı ve seti 6-3 kazanarak skoru 2-1’e getirdi.

Yorgunluk belirtileri gösteren Tsitsipas karşısında sert servisler ve kortun çaprazına gönderdiği toplarla etkili olan 34 yaşındaki Djokovic, dördüncü seti 6-2 alarak skoru 2-2 yaptı ve karşılaşmayı final setine taşıdı.

Beşinci sette psikolojik üstünlüğü ele geçiren Djokovic, üçüncü oyunda servisini kırdığı rakibi karşısında uzun rallilerden galip ayrıldı ve 4 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından final setini 6-4, maçı ise 3-2 alarak kupaya uzandı.



















