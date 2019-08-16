Rojo’da sona doğru

İngiliz basınına göre Arjantinli futbolcuyla anlaşma tamam. İngiltere’deki transfer döneminin son gününde Everton’a transferine izin verilmeyen ve buna çok sinirlenen 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye ‘Evet’ dedi. Comolli, Arjantinli yıldızı bedelsiz kiralamak için Manchester United ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi. Ancak Ersun Yanal’ın Rojo konusunda çekimser olduğu öne sürüldü. 29 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezon sadece 256 dakika süre alması, maç kondisyonu konusunda Yanal’ı endişelendiriyor.