Rojin Haspolat ismi ilk kez 28 Eylül 2020 tarihinde duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın nişanlandığı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da nişan kurdelesini kestiği bir video Sarı-Lacivertli taraftarların beğeni yağmuruna uğradı. Bu videonun ortaya çıkmasının ardından Rojin Haspolat hızlıca araştırılmaya başlandı. Peki, Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Ozan Tufan'ın müstakbel eşiyle ilgili bilgiler.

Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?

1996 doğumlu olan Rojin Haspolat, Ozan Tufan'ın altyapısından yetişip yıldızlaştığı Bursa'da dünyaya geldi. Haspolat, önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan’la tam 2 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor. Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı iddiası var.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine başkanın şahitliğinde evlenecek.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilecek törenle dünya evine girecek. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yapacak. Düğün hazırlıklarını tamamlayan çift, evlilik tarihi olarak 31 Mart'ı seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.

Üniversiteden mezun olduktan sonra, internet sitesinde "Türkiye'nin demokratikleşmesi ve bireysel özgürlüklerin müzakere edilmediği bir yaşam idealine katkı sağlamak amacı ile kurulduğu" belirtilen Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği'nde 7 ay çalıştı. Rojin Haspolat en son Bebekler ve Çocuklar İçin Uluslararaısı Sanat Festivali Atta Festival'de 1.5 yıla yakın Direktör Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yardımseverliği ile dikkat çeken Rojin Haspolat, Diyarbakır Silvan'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi'ne Çınar Kılıçkaya köyü ortaokulunda ve Van Bahçesaray Güneyyamaç Şehit Uzman Çavuş Faik Balcı İlkokulu'nda ihtiyaç sahibi çocuklara Ozan Tufan ile birlikte yaptığı yardımlarla öne çıktı.