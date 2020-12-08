Rojin Haspolat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rojin Haspolat ismi ilk kez 28 Eylül 2020 tarihinde duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın nişanlandığı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da nişan kurdelesini kestiği bir video Sarı-Lacivertli taraftarların beğeni yağmuruna uğradı. Bu videonun ortaya çıkmasının ardından Rojin Haspolat hızlıca araştırılmaya başlandı. Peki, Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Ozan Tufan'ın müstakbel eşiyle ilgili bilgiler.

Rojin Haspolat kimdir?

Rojin Haspolat ile Ozan Tufan'ın 2 yıldır birliktelik yaşandığı ve Ozan Tufan'ın evlilik teklifi sonrası ikilinin nişanlanmaya karar verdiği bildiriliyor. Haspolat, 1998 doğumlu yani 22 yaşında. Rojin Haspolat'ın, Ozan Tufan'ın altyapısından yetişip yıldızlaştığı Bursa'da dünyaya geldi.

Haspolat, önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan’la tam 2 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor. Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı iddiası var.