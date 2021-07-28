Roger Schmidt: Zor maçtı ama başardık

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray 'ı eleyerek bir üst tura yükselen PSV'de Roger Schmidt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Schmidt'in açıklamaları şöyle;

Sonuçtan mutluyuz. Hem galip geldik hem de tur atladık. İlk 20 dakika Galatasaray daha baskındı ama sonra bu baskıyı kırıp oyunu dengeledik ve golleri de bulduk. Zor maçtı ama başardık. Galatasaray eşleşmesi zor geçti. İyi bir iş çıkardık. Kendimize güvenimiz arttı. Önümüzdeki elemeler için elimizden geleni yapacağız. PSV de büyük bir takım, genç oyuncularımız için de iyi tecrübe oldu. Bugüne kadar herhangi bir Türk takımından teklif almadım. Muslera, çok kaliteli bir kaleci ama ilk maçta gününde değildi