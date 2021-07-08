Teniste sezonun üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da bir devir kapanıyor.

Çeyrek finalde karşılaştığı Polonyalı Hubert Hurkacz'a 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kaybeden Roger Federer, karşılaşma sonrası "Bu beni yoran bir mağlubiyet. Burada tekrar oynar mıyım bilmiyorum" sözleriyle Wimbledon'da bir daha mücadele etmeyeceğinin sinyalini verdi.

Ağustos'ta 40 olacak

Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli efsane raket, Ağustos ayında 40. yaşına girecek.