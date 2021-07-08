Roger Federer'den Wimbledon'a veda sinyali
Tenisin efsane isimleri arasında yer alan İsviçreli raket Roger Federer, çeyrek finalde elendiği maç sonrası "Bu beni yoran bir mağlubiyet. Burada tekrar oynar mıyım bilmiyorum" sözleriyle Wimbledon'da bir daha mücadele etmeyeceğinin sinyalini verdi.
Teniste sezonun üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da bir devir kapanıyor.
Çeyrek finalde karşılaştığı Polonyalı Hubert Hurkacz'a 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kaybeden Roger Federer, karşılaşma sonrası "Bu beni yoran bir mağlubiyet. Burada tekrar oynar mıyım bilmiyorum" sözleriyle Wimbledon'da bir daha mücadele etmeyeceğinin sinyalini verdi.
Ağustos'ta 40 olacak
Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli efsane raket, Ağustos ayında 40. yaşına girecek.