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Roger Federer'den Wimbledon'a veda sinyali

Tenisin efsane isimleri arasında yer alan İsviçreli raket Roger Federer, çeyrek finalde elendiği maç sonrası "Bu beni yoran bir mağlubiyet. Burada tekrar oynar mıyım bilmiyorum" sözleriyle Wimbledon'da bir daha mücadele etmeyeceğinin sinyalini verdi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 19:06 Son Güncelleme:
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Roger Federer'den Wimbledon'a veda sinyali

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam'i olan Wimbledon'da bir devir kapanıyor.  

Çeyrek finalde karşılaştığı Polonyalı Hubert Hurkacz'a 6-3, 7-6 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kaybeden Roger Federer, karşılaşma sonrası "Bu beni yoran bir mağlubiyet. Burada tekrar oynar mıyım bilmiyorum" sözleriyle Wimbledon'da bir daha mücadele etmeyeceğinin sinyalini verdi.

Ağustos'ta 40 olacak

Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan İsviçreli efsane raket, Ağustos ayında 40. yaşına girecek.

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